Suikast mi kaza mı? Reisi’nin helikopterine ABD uzaktan müdahale mi etti? İran’da Cumhurbaşkanlığı için sürpriz aday...

"İRAN'DAN TATMİN EDİCİ BİR AÇIKLAMA YOK"

Hava şartları bu durumdayken neden böyle bir seyahat tercih edildi bu da bir soru işareti. Burada da bir ihmal söz konusu olabilir. Bir anda çöken bir sis mi oldu yoksa sabotaj mı oldu bu da net değil. İran makamları da bu konuda tatmin edici açıklamalar yapmadı.