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İsrail saldırıları nedeniyle Refah'tan göç etmek zorunda kalanların sayısı 810 bini aştı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 20.05.2024
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İsrail saldırıları nedeniyle Refah’tan göç etmek zorunda kalanların sayısı 810 bini aştı

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail ordusunun hedefindeki Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Refah'tan son 2 haftada 810 binden fazla Filistinlinin ayrılmak zorunda kaldığını bildirdi.

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