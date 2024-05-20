İsrail medyasında bayram var! Reisi için skandal manşet: Tahran celladı
İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin içinde olduğu helikopter düzenlenen barış açılışı töreninin ardından dönüş yolunda düştü. Kazada Reisi ve beraberindeki 8 kişi hayatını kaybederken, yaşanan kaza dünya medyasında da geniş yankı buldu. Özellikle İsrail basını kazayı "bayram" gibi karşılarken Reisi için "Tahran celladı" başlığı atıldı. İşte detaylar...
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın helikopter kazasında hayatını kaybettiği açıklandı. İran devlet televizyonu, Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopterin dün geçirdiği kazada kurtulan olmadığını duyurdu.
REİSİ'Yİ AKINCI İHA BULDU
Cumhurbaşkanı Reisi ve beraberindekileri taşıyan helikopterin enkazına Türkiye'nin görevlendirdiği Akıncı İHA'nın da tespitleriyle 15 saatlik çalışma sonucu ulaşıldı.
Feci kazada İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile birlikte Tebriz Valisi Malik Rahmeti, İran lideri Hamaney'in Tebriz Temsilcisi Muhammed Ali Al-i Haşim'i Devrim Muhafızları Ordusu mensubu 2 üst düzey askeri yetkili ile 3 mürettebat can verdi.
GEÇİCİ OLARAK GÖREVİ DEVRALACAK
İran Anayasası'nın 131'inci maddesi, cumhurbaşkanının ölümü halinde cumhurbaşkanının seçilememesi hallerinde, ülke liderinin (Ali Hamaney) atamasıyla, birinci cumhurbaşkanı yardımcısının cumhurbaşkanının yetki ve sorumluluklarını devralmasını öngörüyor.
Meclis başkanı, yargı erki başkanı ve birinci cumhurbaşkanı yardımcısından oluşan kurul, yani yasama, yürütme ve yargı başkanları, yeni bir cumhurbaşkanının en fazla 50 gün içerisinde seçilmesi için süreci düzenlemekle yükümlü.
"REİSİ'NİN YOLUNDAN DEVAM EDECEĞİZ"
İran'ın resmi haber ajansı Tasnim, hükümet kaynaklarının "İbrahim Reisi'nin yolundan devam edeceğiz. Devlet yönetiminde en ufak bir aksaklığın olmayacağını teyit ediyoruz" duyurusunu paylaştı.
REİSİ'NİN ÖLÜMÜNÜ BÖYLE DUYURDULAR! TÜRBEDE AĞLAMA SESLERİ
İbrahim Reisi ve beraberindeki heyetin ölümüyle ilgili İmam Rıza Türbesi'nde duyuru yapıldı.
Siyahlara bürünen devlet yetkilisi Reisi ve beraberindekileri 'şehit' olduğunu ilan etti. O sırada türbede bulunanların ağlayıp çığlık atmaları dikkat çekti. Reisi'nin boş kalan sandalyesine siyah örtü ve Reisi'nin bir portresi konuldu.
SİYAH SANCAK ÇEKİLDİ! MATEM VE İNTİKAM...
Daha sonra İran'ın Horasan vilayetine bağlı Meşhed'deki Razavi Türbesi'ne siyah sancak çekildi. Siyah sancağı matem ve intikamı temsil ettiği biliniyor.
YAS VAR
Helikopter kazası İran halkını da derinden etkiledi... Razavi Türbesi yetkilileri ve ziyaretçilerinin gözyaşlarına boğulduğu anlar saniye saniye objektiflere yansıdı.
İran genelinde türbelere akın oldu. İbrahim Reisi için kürsüden dua istendi. O sırada İranlıların hıçkıra hıçkıra ağladığı görüldü.
REİSİ'NİN HESABINDAN SAFFAT SURESİ'Nİ PAYLAŞTILAR
Helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin resmi X hesabından Saffat Suresi'nin 109-111. ayetleri paylaşıldı.
Ayetin meali ise şöyle;
"Selâm olsun İbrâhim'e. Biz, iyilik eden ve işini güzel yapanları işte böyle mükâfatlandırırız. Şüphesiz o bizim mü'min kullarımızdandı."
DÜNYA MEDYASINDA MANŞET
Öte yandan Reisi'nin ölümü dünya gündeminde de geniş yer aldı. Birçok gazete Reisi'yi manşetlerine taşıdı.
Dünya gündemine oturan kazayı okuyucularına canlı blog ile bildiren Amerikan New York Times gazetesi, 'Ölümler Artan Dış Gerginlik Sırasında Geliyor' başlığını tercih etti.
Financial Times ise, "İran Cumhurbaşkanı İbrahim Raisi helikopter kazasında hayatını kaybetti" başlığını attığı haberinde "İran'ın Başkanı İbrahim Raisi'nin helikopter kazasında ölmesi, Orta Doğu'da gerilimlerin arttığı bir dönemde ülkeyi şok etti ve belirsizliği artırdı" ifadelerine yer verdi.
Reisi'nin ölümü üzerine BBC'nin şef muhabiri Lyse Doucet bir yorum yazısı kaleme aldı. Yazıda, Reisi'nin İran'da gücün zirvesine yakın bir konumda bulunduğunu ve zirvenin en tepesine çıkmasının muhtemel olduğunu belirtti. Doucet, ancak Reisi'nin kazadaki ani ölümü ile, sağlığı uzun süredir yoğun ilgi odağı olan 85 yaşındaki Dini lider Ayetullah Ali Hamaney'in yerine kimin geçeceği konusundaki artan spekülasyonları alt üst ettiğini yazdı.
İngiliz The Guardian gazetesi, 'Devlet televizyonu, İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı'nın öldüğünü bildirdi' başlığı ile ani kazayı okuyucularına aktardı. Gazete açtığı canlı blog ile 'İran'da yeni dönemde ne beklendiği?' sorusuna cevap aradı. Buna göre İngiliz gazete, Bir cumhurbaşkanının görevde ölmesi durumunda, İran anayasasının 131. maddesinin, ülkedeki tüm devlet meselelerinde son söz sahibi olan dini liderin onayıyla, ilk başkan yardımcısının (Muhammed Muhbir) görevi devralacağını belirtti.
İngiliz Independent gazetesi, 'İran Cumhurbaşkanı Reisi, helikopterinin dağlara düşmesi sonucu hayatını kaybetti' başlığı ile gelişmeleri canlı blog ile okuyucularına aktaran bir diğer yayın kuruluşu oldu.
İSRAİL BASININDA BAYRAM HAVASI!
İsrail gazetesi Maariv, 'Tahran celladının sonu: Helikopter kazasında Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı hayatını kaybetti' başlığını attı. İsrail gazetesi Haaretz, 'İran, Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı'nın Helikopter Kazasında Öldüğünü Doğruladı' başlığını terci etti.
Yediot Ahronot gazetesinin internet sitesi, 'İran resmen açıkladı: Helikopter kazasında ülkenin Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı hayatını kaybetti' dedi.
The Jerusalem Post, 'Helikopterin dağa düşmesi sonucu İran Cumhurbaşkanı hayatını kaybetti' başlığını tercih etti. Gazete dünyanın gündemine oturan kazaya ilişkin yayınladığı bir diğer haberinde ise, 'İran'ın yeni cumhurbaşkanı vekili Muhammed Muhbir kimdir?' diyerek görevi devralması beklenen isme dair bir inceleme yazısı yayınladı.
The Times Of Israel gazetesi, 'Reisi'nin Azerbaycan sınırı yakınındaki helikopter kazasında öldüğü doğrulandı' başlığı ile okuyucu karşısına çıktı.
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