İsrail medyasında bayram var! Reisi için skandal manşet: Tahran celladı

İngiliz The Guardian gazetesi, 'Devlet televizyonu, İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı'nın öldüğünü bildirdi' başlığı ile ani kazayı okuyucularına aktardı. Gazete açtığı canlı blog ile 'İran'da yeni dönemde ne beklendiği?' sorusuna cevap aradı. Buna göre İngiliz gazete, Bir cumhurbaşkanının görevde ölmesi durumunda, İran anayasasının 131. maddesinin, ülkedeki tüm devlet meselelerinde son söz sahibi olan dini liderin onayıyla, ilk başkan yardımcısının (Muhammed Muhbir) görevi devralacağını belirtti.

İngiliz Independent gazetesi, 'İran Cumhurbaşkanı Reisi, helikopterinin dağlara düşmesi sonucu hayatını kaybetti' başlığı ile gelişmeleri canlı blog ile okuyucularına aktaran bir diğer yayın kuruluşu oldu.