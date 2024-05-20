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Son dakika | Netanyahu hakkında tutuklama talebi! Katillerin sonu yaklaşıyor

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.05.2024 Güncelleme Tarihi: 20.05.2024
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Son dakika | Netanyahu hakkında tutuklama talebi! Katillerin sonu yaklaşıyor

Son dakika haberi... Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında "yakalama kararı" başvurusunda bulunduğunu bildirdi.

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