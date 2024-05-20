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Karadağ 18'inci yaşını kutluyor

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 20.05.2024
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Karadağ 18’inci yaşını kutluyor

Balkanlar'ın en genç ülkelerinden Karadağ, bağımsızlığının 18'inci yıl dönümünü kutluyor. Başkenti Podgoritsa, resmi dili ise Karadağca olan ülkenin mevcut Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic, Başbakanı ise Milojko Spajic.

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