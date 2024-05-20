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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan İran Dışişleri Bakanlığına taziye mesajı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 20.05.2024
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’dan İran Dışişleri Bakanlığına taziye mesajı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve bazı yetkililerin helikopter kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle İran Dışişleri Bakanlığına taziye mesajı gönderdi.

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