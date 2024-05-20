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Tayvan'ın yeni lideri Lai yemin ederek görevine başladı

Tülay Ayçiçek ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.05.2024
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Tayvan’ın yeni lideri Lai yemin ederek görevine başladı

Son dakika haberine göre Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'da ocakta yapılan başkanlık seçimlerini kazanan Lai Ching-te, yemin ederek görevine başladı.

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