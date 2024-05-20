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Pakistan'da on binlerce kişi, Filistin'e destek için yürüdü

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 20.05.2024
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Pakistan’da on binlerce kişi, Filistin’e destek için yürüdü

Pakistan'ın Peşaver kentinde on binlerce kişi, Filistin'e destek için yürüyüş düzenledi. İsrail'in baskılarına devam ettiği Batı Şeria ve saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler için dünyanın birçok ülkesinde destek gösterileri düzenleniyor.

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