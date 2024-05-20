20 Mayıs 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

NATO'dan İran Cumhurbaşkanı Reisi için başsağlığı mesajı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 20.05.2024
ABONE OL
NATO’dan İran Cumhurbaşkanı Reisi için başsağlığı mesajı

NATO, helikopter kazasında yaşamını yitiren İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan için başsağlığı mesajı yayımladı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör