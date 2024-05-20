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İsviçre Dışişleri Bakanı Cassis'ten İran'a taziye mesajı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 20.05.2024
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İsviçre Dışişleri Bakanı Cassis’ten İran’a taziye mesajı

İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile beraberindekilerin helikopter kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

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