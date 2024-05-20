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Hamas'tan Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne talep: "İsrail’deki tüm savaş suçluları tutuklansın"

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 20.05.2024 Güncelleme Tarihi: 20.05.2024
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Hamas’tan Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne talep: İsrail’deki tüm savaş suçluları tutuklansın

Hamas Hareketi, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı'ndan İsrail'deki savaş suçlusu yöneticilerin tümü hakkında tutuklama kararı çıkarması, Hamas liderlerine ilişkin ise yakalama kararının iptal edilmesi talebinde bulundu.

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