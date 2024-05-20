20 Mayıs 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Fransa'dan İran Cumhurbaşkanı Reisi için taziye mesajı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 20.05.2024 Güncelleme Tarihi: 20.05.2024
ABONE OL
Fransa’dan İran Cumhurbaşkanı Reisi için taziye mesajı

Fransa Dışişleri Bakanlığı, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın helikopter kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör