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İsrail'in gece boyu Gazze'ye düzenlediği saldırılarda onlarca Filistinli öldü

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 20.05.2024
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İsrail’in gece boyu Gazze’ye düzenlediği saldırılarda onlarca Filistinli öldü

İsrail ordusunun gece boyu Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda onlarca kişi öldü, onlarca kişi de yaralandı.

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