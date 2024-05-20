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Helikopter kazasında ölen Reisi için Tahran'da matem töreni! Cami kubbesine siyah matem bayrağı çekildi

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.05.2024 Güncelleme Tarihi: 20.05.2024
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Helikopter kazasında ölen Reisi için Tahran’da matem töreni! Cami kubbesine siyah matem bayrağı çekildi

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki üst düzey yetkililerin helikopter kazası sonucu hayatını kaybetmesi dolayısıyla Tahran'da matem töreni düzenlendi. Öte yandan İran Cumhurbaşkanı İbrahim Resi ve Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'ın ölümü sonrası Şah Çırak Camii'nin kubbesine siyah matem bayrağı çekildi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki üst düzey yetkililerin helikopter kazası sonucu hayatını kaybetmesinin ardından Tahran'daki Veli Asr Meydanı'nda anma töreni düzenlendi.



Başkent'teki Veliasr Meydanı'nda düzenlenen ve binlerce kişinin katıldığı törende, posterleri taşınan Cumhurbaşkanı Reisi ve beraberindekiler için dualar edildi.

Törene katılmak için meydanda toplanan halk, Reisi'nin fotoğraflarını taşıdı.

Mersiyelerin okunduğu törende bazı vatandaşların ağladığı görüldü.

Öte yandan İran Cumhurbaşkanı İbrahim Resi ve Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'ın ölümü sonrası Şah Çırak Camii'nin kubbesine siyah matem bayrağı çekildi.

⁠HELİKOPTER KAZASI VE SONRASI

Cumhurbaşkanı Reisi, dün İran-Azerbaycan sınırında baraj açılış törenine katıldıktan sonra, beraberinde Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve bazı yetkililerle helikopter kazası geçirdi.

İran'ın talebi üzerine Türkiye, arama kurtarma faaliyetlerinde Akıncı insansız hava aracını (İHA) görevlendirdi. Akıncı İHA'nın tespit ettiği helikopter enkazının koordinatları İran makamlarıyla paylaşıldı.



Tespit edilen noktaya ulaşan İranlı ekipler kazadan sağ kurtulan olmadığını belirledi.

Reisi'nin hayatını kaybettiğinin kesinleşmesinin ardından Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir, geçici cumhurbaşkanı olarak görevlendirildi.

İran anayasasına göre, yeni cumhurbaşkanının en fazla 50 gün içinde seçilmesi amacıyla meclis başkanı, yargı erki başkanı ve birinci cumhurbaşkanı yardımcısından oluşan kurulun düzenlemeleri yapması gerekiyor.

İran'da cumhurbaşkanları, Anayasayı Koruyucular Konseyinin onayladığı adaylar arasından halk tarafından seçiliyor.

Reisi hayatını kaybetti! A Haber helikopter enkazındaReisi hayatını kaybetti! A Haber helikopter enkazında

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