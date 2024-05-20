Gazze'de insanlık dışı sivil katliamı! Terör devleti İsrail 35 bin mazlumun canına kıydı
Terör devleti İsrail'in katil ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 106 artarak 35 bin 562'ye yükseldi.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, terör devleti İsrail'in Gazze Şeridi'ne 227 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.
Katil İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 10 katliam gerçekleştirdiği, bu saldırılarda 106 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 176 Filistinlinin de yaralandığı belirtildi.
GAZZE SİVİL KATLİAMI!
Terör devleti İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 35 bin 562'ye, yaralı sayısının 79 bin 652'ye yükseldiği kaydedildi.
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