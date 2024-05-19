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Suudi Arabistan Kralı Selman hastaneye kaldırıldı

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.05.2024 Güncelleme Tarihi: 19.05.2024
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Suudi Arabistan Kralı Selman hastaneye kaldırıldı

Son dakika... Suudi Arabistan Kralı Selman, Cidde'deki kraliyet kliniğinde "yüksek ateş" nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Son dakika... Suudi Arabistan'ın 88 yaşındaki Kralı Selman bin Abdulaziz El Suud'un "yüksek ateş ve eklem ağrısı" şikayetleri doktorları alarma geçirdi.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA tarafından yapılan açıklamada, Kral Selman'ın Cidde kentindeki Al Salam Sarayı'nda bulunan kraliyet kliniğinde tedavi altına alındığı ve burada bir takım testlerden geçeceği bildirildi.

Kral, en son Nisan ayında rutin kontrol için kliniğe yatırılmıştı.

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