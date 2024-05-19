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Kolombiya'da azalan su rezervleri, kuraklığı tetikliyor

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 19.05.2024
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Kolombiya’da azalan su rezervleri, kuraklığı tetikliyor

Kolombiya, Latin Amerika ülkeleri içinde en geniş su rezervlerine sahip ülkelerden biri olmasına rağmen son 1 yılda yağışın yetersiz olması ve bilinçsiz su tüketimi, kuraklığa neden oluyor.

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