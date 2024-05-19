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Çin'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

Damla Karasu ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.05.2024
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Çin’de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliğinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

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