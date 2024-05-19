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İsrail'in Gazze'deki Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda en az 20 kişi öldü

Pınar Özenç ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.05.2024
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İsrail’in Gazze’deki Nusayrat Mülteci Kampı’na düzenlediği saldırıda en az 20 kişi öldü

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bulunan Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki bir yerleşim alanını hedef alması sonucu en az 20 Filistinli hayatını kaybetti, onlarca Filistinli yaralandı.

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