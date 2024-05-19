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İsrail'in gece boyu Gazze'ye saldırılarında biri gazeteci onlarca Filistinli hayatını kaybetti

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 19.05.2024
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İsrail’in gece boyu Gazze’ye saldırılarında biri gazeteci onlarca Filistinli hayatını kaybetti

İsrail savaş uçakları ve topçularının Gazze Şeridi'nin Nusayrat, el-Beric, Cibaliya mülteci kampları, Beyt Lahiya, Refah ve Gazze kentlerine düzenlediği saldırılarda ilk belirlemelere göre biri gazeteci onlarca Filistinli yaşamını yitirdi.

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