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İsrail ordusu Gazze'deki çatışmalarda 2 askerinin öldüğünü duyurdu

Pınar Özenç ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.05.2024
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İsrail ordusu Gazze’deki çatışmalarda 2 askerinin öldüğünü duyurdu

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki çatışmalarda 2 askerinin öldüğünü, biri subay 4 askerinin ağır şekilde yaralandığını bildirdi.

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