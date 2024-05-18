18 Mayıs 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

İskoçya’da Filistin’e tam destek! Binler sokaklara döküldü: Barış sağlanana kadar meydanlardayız

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 18.05.2024 Güncelleme Tarihi: 18.05.2024
ABONE OL
İskoçya’da Filistin’e tam destek! Binler sokaklara döküldü: Barış sağlanana kadar meydanlardayız

İskoçya’nın başkenti Edinburgh’ta Filistin’e destek için toplanan yaklaşık 10 bin kişi İsrail’e tepki gösterirken, Gazze Şeridi’nde “Barış sağlanan kadar meydanlardayız” sloganları attı.

İskoçya'da binlerce kişi Filistin'e destek için düzenlenen yürüyüşlere devam ediyor.

"GAZZE BİZ SENİ ASLA YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ"

Başkent Edinburgh'taki Waverley Tren İstasyonu önünde toplanan yaklaşık 10 bin kişi Filistin'e özgürlük", "Gazze için hemen barış", "Barış sağlanana kadar meydanlardayız", Gazze biz seni asla yalnız bırakmayacağız" sloganları attı.

İskoçya parlamentosuna doğru yürüyen Filistin destekçileri, İrlanda ve Filistin bayrakları sallayarak terör devleti İsrail'e tepki gösterirken, Güney Afrika bayrakları da dikkat çekti.

İskoçya'nın Glasgow ve Aberdeen şehirlerinde de Filistin'e destek yürüyüşleri düzenlendi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör