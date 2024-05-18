İskoçya’da Filistin’e tam destek! Binler sokaklara döküldü: Barış sağlanana kadar meydanlardayız

"GAZZE BİZ SENİ ASLA YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ"

Başkent Edinburgh'taki Waverley Tren İstasyonu önünde toplanan yaklaşık 10 bin kişi Filistin'e özgürlük", "Gazze için hemen barış", "Barış sağlanana kadar meydanlardayız", Gazze biz seni asla yalnız bırakmayacağız" sloganları attı.