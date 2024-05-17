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Türkiye'den Afganistan'daki sel mağdurlarına 24 ton insani yardım

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.05.2024 Güncelleme Tarihi: 17.05.2024
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Türkiye’den Afganistan’daki sel mağdurlarına 24 ton insani yardım

Afganistan'daki selzedeler için Türkiye'den gönderilen 24 ton insani yardım Mezar-ı Şerif Havaalanı'na ulaştı. Türkiye'den gönderilen yardımlar, ilerleyen günlerde selden en çok etkilenen Bağlan, Tahar ve Badahşan vilayetlerinde mağdur selzede Afgan ailelere dağıtılacak.

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