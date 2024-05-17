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Fransa'nın İstanbul Başkonsolosluğu'ndan "Gazze" tablosuna sansür! Sokak sergisi iptal edildi

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 17.05.2024
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Fransa’nın İstanbul Başkonsolosluğu’ndan Gazze tablosuna sansür! Sokak sergisi iptal edildi

Fransa'nın İstanbul Başkonsolosluğu, Fransız Kültür Merkezi tarafından organize edilen sokak sanatı sergisindeki Türk grafiti sanatçısının Gazze konulu çalışmasına sansür uygulayınca sergi iptal oldu. MET takma adıyla bilinen grafiti sanatçısı Muhammed Emin Türkmen, yaptığı açıklamda, "Başka bir temaya dönüştüremeyeceksem eserimin sergilenemeyeceği bana iletildi. Ben de bu motivasyon ile sergiye katıldım ve en başında çalışacağım konuyu zaten kendilerine iletmiştim. Nitekim en başında bu konuyla ilgili bir problem olmamış, kendileri de bunu kabul etmişti. Fakat bu tutum Başkonsolosluğun kararı ile değişti" dedi.

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