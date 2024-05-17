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Katil İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine saldırılarında çok sayıda Filistinli öldü

İslim Esma Çobanoğlu ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.05.2024
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Katil İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin çeşitli bölgelerine saldırılarında çok sayıda Filistinli öldü

Son dakika haberine göre İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin birçok bölgesinde gerçekleştirdiği saldırılarda çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti.

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