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Katil İsrail'in Gazze planı belli oldu! O isimleri silahlandıracaklar...

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 17.05.2024 Güncelleme Tarihi: 17.05.2024
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Katil İsrail’in Gazze planı belli oldu! O isimleri silahlandıracaklar...

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın Gazze'ye ilişkin planlarının uluslararası gözetim altında Filistin yönetimine bağlı yerel isimlerin silahlandırılması olduğu iddia edildi. Diğer yandan bu silahların "Hamas'ın eline geçmesini" önlemek için İsrail tarafından elektronik olarak izlenmesi de planlanıyor. İşte detaylar...

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın Gazze Şeridi'ne düzenlenen saldırıların sona ermesinin ardından bölgenin yönetimine ilişkin planının, uluslararası gözetim altında Filistin yönetimine bağlı yerel isimlerin silahlandırılmasını içerdiği öne sürüldü.

YEREL İSİMLER SİLAHLANDIRILACAK

Hayom gazetesi, Gazze'nin idaresi konusunda Başbakan Binyamin Netanyahu ile ayrışan Savunma Bakanı Gallant'ın bölgeye ilişkin planını yazdı. Gallant'ın planında uluslararası gözetim altında Gazze'de Filistin yönetimine bağlı yerel isimlerin silahlandırılmasının hedeflendiği belirtildi.

SİLAHLAR İZLENECEK

Bu silahların "Hamas'ın eline geçmesini" önlemek için İsrail tarafından elektronik olarak izlenmesinin amaçlandığı kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

Gallant, 15 Mayıs'ta düzenlediği basın toplantısında Gazze'nin İsrail'in sivil veya askeri yönetimine rıza göstermeyeceğini ve Hamas dışındaki Filistinli kuruluşların uluslararası aktörler eşliğinde yönetilmesinin İsrail'in çıkarına olduğunu savunmuştu.

Gallant'ın açıklamasına sosyal medya üzerinden cevap veren Netanyahu ise saldırılar sonrası Gazze'nin idaresini Filistin yönetimine bırakmayacağını söylemişti.

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