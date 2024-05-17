Soykırım gemisine izin yok! İspanya’dan İsrail’e silah taşıyan geminin limanlarında durma talebine ret

"GEMİNİN İKMAL İÇİN DURMASINA İZİN VERİLMEMESİ BU POLİTİKAMIZLA TUTARLI VE AYNI ÇİZGİDEDİR"

Konuya ilişkin, Brüksel'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, "Bunu ilk defa yapıyoruz, çünkü ilk defa İsrail'e silah taşıyan bir geminin İspanya limanına uğramak istediğini tespit ediyoruz. Politikamız, İsrail'e gönderilecek savaş malzemeleri için yeni ihracat lisansları vermek değildir. Bu yüzden, geminin ikmal için durmasına izin verilmemesi bu politikamızla tutarlı ve aynı çizgidedir." dedi.