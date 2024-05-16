Robert Fico suikastı sonrası kırmızı alarm! Polonya Başbakanı Tusk ölüm tehdidi aldığını açıkladı
Slovakya Başbakanı Robert Fico dün halkı selamladığı sırada saldırıya uğradı ve kurşunların hedefi oldu. Slovak Başbakan Fico dün yapılan ameliyatların ardından tedaviye cevap verdi ve bilinci yerine geldi. Slovakya Başbakanı Fico'nun uğradı silahlı saldırının ardından Polonya Başbakanı Donald Tusk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ölüm tehdidi aldığını vurguladı. Tusk, X hesabında, kendisine gelen "Bugün Slovaklar bize Donald Tusk ile ne yapılması gerektiğine dair bir örnek gösterdi." yorumunun ekran görüntüsünü paylaştı. Tusk, "Dün bunlardan çok fazla vardı." ifadesini kullandı.
Polonya Başbakanı Donald Tusk, dün Slovakya Başbakanı Robert Fico'nun uğradığı silahlı saldırının ardından ölüm tehditleri aldığını bildirdi.
Tusk, X hesabında, kendisine gelen "Bugün Slovaklar bize Donald Tusk ile ne yapılması gerektiğine dair bir örnek gösterdi." yorumunun ekran görüntüsünü paylaştı.
Tusk, "Dün bunlardan çok fazla vardı." ifadesini kullandı.
Wirtualna Polska gazetesinin Polonya Devlet Koruma Servisinden adı açıklanmayan bir yetkiliye dayandırdığı haberinde de Slovakya Başbakanı Fico'ya suikast girişimi sonrası önlem amacıyla Tusk'ın koruma sayısının artırılacağı kaydedildi.
FİCO'YA SUİKAST GİRİŞİMİ
Fico, başkent Bratislava yakınlarındaki Handlova kasabasında düzenlenen Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrasında kendisini binanın önünde bekleyen vatandaşları selamladığı sırada silahlı saldırıya uğramıştı.
Vücuduna birden fazla mermi isabet eden Fico, Banska Bystrica eyaletindeki Roosevelt Hastanesine ambulans helikopterle sevk edilmişti.
Ülke basınında, 71 yaşındaki sol görüşlü Slovak vatandaşı Juraj C'nin, hükümetin politikalarını beğenmediği için saldırıyı düzenlediği yer almıştı.
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