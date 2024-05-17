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İsrail ordusu Batı Şeria'da 1 Filistinliyi öldürdü!

Mehmet Karataş ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.05.2024
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İsrail ordusu Batı Şeria’da 1 Filistinliyi öldürdü!

Son dakika haberine göre İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim ve Kalkilya kentlerinde 1 Filistinliyi öldürdüğü, 1'i çocuk 2 kişiyi yaraladığı belirtildi.

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