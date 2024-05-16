Rusya lideri Vladimir Putin Çin'de! Batı medyası anbean takip ediyor! "ABD'ye karşı birleştiler" yorumları sonrası Putin-Şi Cinping zirvesinden ilk yanıt
Rusya lideri Vladimir Putin'in, Çin'e yaptığı ziyaret başladı. Putin, Pekin'de Çin lideri tarafından kırmızı halı eşliğinde karşılandı. "Çin ve Rusya ABD'ye karşı birleşiyor" diyerek ziyareti duyuran Batı medyasına karşı ilk açıklama Putin'den geldi. Şi Cinping ve Putin, delege grubu ile yapılan görüşmeler sonrası yaptıkları açıklamalarda Çin ile Rusya iş birliğine vurgu yaptı. Görüşme öncesi Putin'in Cinping'ten 3 talepte bulunacağını iddia eden Batı medyası da zirveyi anbean takip ediyor. İşte Pekin'deki kritik zirvede yaşananlar...
Rusya Devlet Başkanı Putin, beşinci kez iktidara geçtikten sonra düzenlediği ilk ziyaret olan Çin'in başkenti Pekin'de Çin lideri Şi Cinping tarafından kırmızı halıda karşılandı. İki günlük Pekin ziyaretinde Putin ve Şi'nin siyasi ve ekonomik bağlarını geliştirmesi bekleniyor.
PUTİN'DEN İLK AÇIKLAMA: İLİŞKİMİZ FIRSATÇI DEĞİL
Batı basını Putin ve Şi'nin ABD egemenliğine karşı anlaşmalar yapacağını öne sürerken Rus lider, Şi Cinping ile sınırlı bir delege grubuyla yaptığı görüşmede Rusya ile Çin arasındaki ilişkilerin fırsatçı olmadığını ve kimseye karşı yönlendirilmediğini söyledi.
Rusya devlet haber ajansı TASS, Putin'in "Rusya ile Çin arasındaki ilişkilerin fırsatçı olmaması ve kimseye karşı yönlendirilmemesi büyük önem taşıyor. Bugün dünya meselelerindeki iş birliğimiz, uluslararası arenada temel istikrar sağlayıcı faktörlerden biri olarak hizmet ediyor." şeklinde konuştuğunu bildirdi.
KUŞAK-YOL BİRLİĞİ
Putin'e göre Rusya ve Çin birlikte adalet ilkelerini, çok kutuplu gerçekleri yansıtan demokratik bir dünya düzenini ve uluslararası hukuka dayalı bir dünya düzenini savunuyor. Putin, bu bağlamda, "Rusya ve Çin, BRICS, SCO ve G20'de başarılı bir şekilde iş birliği yapıyor. Avrupa bölgesindeki entegrasyon süreçlerini daha da uyumlu hale getirmeye, Avrasya Ekonomik Topluluğu ile Kuşak ve Yol Girişimi'nin potansiyelini birleştirmeye kararlıyız" dedi.
"ÇİN'E GELDİĞİM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"
Putin, mevcut ziyaretinin tüm ikili iş birliği kompleksinin gelişimine ek bir ivme kazandıracağını umduğunu belirtti. Putin, Şi Cinping'e "Şunu vurgulamak isterim ki Çin'e geldiğim ve sizlerle buluştuğum için çok mutluyum" dedi.
"ÇOK KUTUPLULUĞA KARŞI ORTAK STRATEJİ"
Şi, görüşmede, bu yıl Çin ve Rusya arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 75. yılı olduğunu hatırlatarak, aradan geçen üç çeyrek yüzyılda iki ülke ilişkilerinin "iniş ve çıkışlara rağmen giderek güç kazandığını" ve "değişen uluslararası ortamın sınamasına dayandığını" belirtti.
Yıllar içinde Rus lider ile 40'tan fazla kez buluştuklarına ve yakın iletişim içinde olduklarına, bunun iki ülke ilişkilerinin sağlam, istikrarlı ve sorunsuz gelişimi için stratejik olarak yol gösterici olduğuna işaret eden Şi, "Bugün Çin ve Rusya arasındaki (iyi) ilişkiler zorlu çabalar sonucu elde edildi. İki taraf bunun değerini bilmeli ve geliştirmeli." dedi.
Şi, Çin-Rusya ilişkilerinin istikrarlı gelişiminin yalnızca iki ülkenin ve halklarının temel çıkarı olmanın yanında bölgenin ve dünyanın barış, istikrar ve refahına katkı sağlayacağını vurguladı.
Çin ve Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin daimi üyeleri ve yükselen piyasa ekonomileri olduğuna işaret eden Şi, "İki ülkenin stratejik eş güdümü derinleştirmesi, karşılıklı faydaya dayalı işbirliğini genişletmesi ve dünyanın çok kutupluluğa yönelik genel tarihi eğilimi izlemesi ortak stratejik tercihimiz." ifadesini kullandı.
Şi, ikili ilişkileri gelecek doğrultusunu belirlemek ve farklı alanlarda işbirliği için yeni planlar hazırlamak üzere Putin ile çalışmaya hazır olduğunu dile getirdi.
İki lider, görüşmenin ardından işbirliği anlaşmalarına imza atarken Çin-Rusya diplomatik ilişkilerinin kurulmasının 75. yılı vesilesiyle "Yeni Dönemde Kapsamlı Stratejik İşbirliği Ortaklığı Derinleştirilmesi" başlıklı ortak açıklama yayımladı.
240 MİLYAR DOLARLIK REKOR
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin ile enerjiden, bankacılık sektörüne çok sayıda alanda projeler geliştirdiklerini belirterek, "2023'te ticaret hacmimizde 240 milyar dolarla rekor kırıldı." dedi.
Putin, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Pekin'de, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.
Rusya'da tekrar devlet başkanı seçilmesinin ardından ilk ziyaretini Çin'e gerçekleştirdiğine dikkati çeken Putin, "Elbette burada belli bir sembolizm var ancak bu görüşmelerimiz aynı zamanda içerik açısından son derece zengin ve faydalı." ifadesini kullandı.
Şi ile görüşmelerinde ticaret ve yatırım konusunun ana gündem maddelerinden olduğunu dile getiren Putin, "2023'te ticaret hacmimizde 240 milyar dolarla rekor kırıldı." dedi.
Rusya'nın Çin'e yönelik gıda ihracatının da 1,5 kat artarak 7,6 milyar dolara ulaştığını anlatan Putin, iki ülke arasında değeri 200 milyar doları aşan 80 projenin ortak geliştirildiğini söyledi.
Putin, iki ülke ticaretinde ulusal para birimleri kullanımının giderek daha fazla önem kazandığını belirterek, "Rusya-Çin ticaretinde ruble ve yuanın payı yüzde 90'ı aştı. Bu rakam artmaya devam ediyor ve karşılıklı ticaret ve yatırım, üçüncü ülkelerin etkisinden ve küresel döviz piyasalarındaki olumsuz eğilimlerden güvenilir bir şekilde korunuyor." diye konuştu.
Rusya ve Çin bankacılık sektöründeki işbirliğini de güçlendireceklerine işaret eden Putin, "Doğal olarak istişarelerimizde hızla gelişen enerji sektöründe işbirliği konusunu da detaylı olarak ele aldık. Bu bizim öncelikli alanlarımızdan biri. Enerjideki işbirliğini derinleştirmeye yönelik özel planlarımız var." dedi.
İki ülke enerji ticaretinin sadece hidrokarbon kaynaklarıyla sınırlı olmadığını anlatan Putin, Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un Çin'e yönelik nükleer enerji alanında çeşitli projeler uyguladığını söyledi.
Çin otomobil ve ev eşyası üreticilerinin Rusya pazarındaki payının giderek arttığını ifade eden Putin, şöyle konuştu: Çinli mevkidaşımla her türlü yasa dışı eylemin, yaptırımın, kısıtlamanın olumsuz etkisinden bahsettik. Çinli dostlarımızla adil rekabette başarılar elde ettikleri otomobil üretimi alanında işbirliğini memnuniyetle karşılıyoruz ve bunu daha da geliştireceğiz.
Putin, Rusya ve Çin'in, metalürji, kimya, biyoteknoloji, uzay keşfi ve çeşitli diğer yüksek teknoloji sanayilerde de önemli ve büyük projeleri hayata geçirdiğinin altını çizdi.
Rusya ile Çin arasındaki ilişkilerin "fırsatçı" bir doğada ve başka ülkelere karşı olmadığını vurgulayan Putin, "Uluslararası alandaki işbirliğimiz, dünyada istikrarı sağlayan temel unsurlar arasında yer alıyor. Birlikte adalet ilkelerini ve çok kutuplu gerçekleri yansıtan, uluslararası hukuka dayanan demokratik bir dünya düzenini savunuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
BATI BASINI "ABD HAKİMİYETİNE KARŞI BİRLEŞTİLER" DEDİ
ABD gazetesi the Washington Post'a göre ise Putin ve Şi'nin kişisel dostluklarını ve küresel gücü yeniden şekillendirme ve ABD'nin dünya meselelerine hakimiyetine son verme yönündeki ortak hedeflerini vurgulamaları bekleniyor.
Putin'in ülke ekonomisinden sorumlu Çin Başbakanı Li Qiang ile de görüşmesi bekleniyor.
Putin'in cuma günü Çin'in kuzeyindeki Harbin şehrinde Çin-Rusya ticaret fuarının açılışına katılması planlanıyor.
Rus lider yeniden devlet başkanı seçilmesinden sonra ilk yurt dışı ziyaretini Çin'e yapıyor. Çin Devlet Başkanı Şi de geçen yıl devlet başkanlığında yeni döneme başlamasının ardından ilk yurt dışı ziyareti için Rusya'yı tercih etmişti.
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