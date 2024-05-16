Rusya lideri Vladimir Putin Çin'de! Batı medyası anbean takip ediyor! "ABD'ye karşı birleştiler" yorumları sonrası Putin-Şi Cinping zirvesinden ilk yanıt

"ÇİN'E GELDİĞİM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

Putin, mevcut ziyaretinin tüm ikili iş birliği kompleksinin gelişimine ek bir ivme kazandıracağını umduğunu belirtti. Putin, Şi Cinping'e "Şunu vurgulamak isterim ki Çin'e geldiğim ve sizlerle buluştuğum için çok mutluyum" dedi.

"ÇOK KUTUPLULUĞA KARŞI ORTAK STRATEJİ"

Şi, görüşmede, bu yıl Çin ve Rusya arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 75. yılı olduğunu hatırlatarak, aradan geçen üç çeyrek yüzyılda iki ülke ilişkilerinin "iniş ve çıkışlara rağmen giderek güç kazandığını" ve "değişen uluslararası ortamın sınamasına dayandığını" belirtti.