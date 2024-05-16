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Endonezya'da heyelan ve seller nedeniyle ölenlerin sayısı 67'ye çıktı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 16.05.2024
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Endonezya’da heyelan ve seller nedeniyle ölenlerin sayısı 67’ye çıktı

Endonezya'nın Batı Sumatra eyaletindeki Marapi Yanardağı'nın patlaması sonucu biriken kaya, kül ve toprak yığınının muson yağmurları nedeniyle kayması ve oluşan seller yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı 67'ye yükseldi.

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