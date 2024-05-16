Dünyada suikasta uğrayan liderler! Slovak Başbakan Fico neden hedef oldu?
Slovakya Başbakanı Robert Fico dün halkı selamladığı sırada saldırıya uğradı ve kurşunların hedefi oldu. Slovak Başbakan Fico dün yapılan ameliyatların ardından tedaviye cevap verdi ve bilinci yerine geldi. Peki kim neden suikast düzenledi? Daha önce Hindistan, Japonya, Güney Kore liderlerine suikast düzenlenmişti? Bu suikastlerin anlamı ne? Slovak başbakan neden hedef oldu? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın değerlendirdi.
Slovakya Başbakanı Robert Fico dün silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Fico, saldırının ardından hemen hastaneye kaldırılırken saldırgan ise gözaltına alındı. Fico yapılan ameliyatların ardından tedaviye cevap verdi ve bilinci yerine geldi.
DÜNYA LİDERLERİNE SUİKASTLAR
Peki kim neden suikast düzenledi? Daha önce Hindistan, Japonya, Güney Kore liderlerine suikast düzenlenmişti? Bu suikastların anlamı ne? Slovak başbakan neden hedef oldu? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın değerlendirdi.
Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın'ın canlı yayında açıklamaları:
'ATILAN MERMİ SLOVAK HALKINADIR'
"Atılan merminin Slovakya demokrasisine ve Slovak halkına atıldığını düşünüyorum. Tarihte pek çok suikast yapıldı. Birinci dünya savaşının başlangıcı da budur. Fail tokalaşmak için 5 el ateş ediyor ve devlet başkanına suikast düzenleniyor. Devletlerin anayasalarının ceza hukukunda bu vardır, hukuki açıdan planlı, taammüden adam öldürme ve suikast eylemi olarak ceza hukuki açısından bunu bu açıdan değerlendiriyorum.
'GÜVENLİK ZAAFİYETİ VAR MI?'
Nitekim vücudunda öldürücü güç ve karın boşluğuna doğru ateş edildiği bir takım açıklamaları ortaya çıkıyor şahitlerin ifadeleri. Burada sorum şu. İç güvenlik ve istihbarat açısından bir koruma zafiyeti var mıdır? Bu koruma zafiyetinde polis ve korumalar neden başarısız kaldılar? Aracın şoför kapısının açılmadığını ve şoförün başka yöne koştuğunu görüyoruz. Saldırgan 71 yaşında bir aktivist, ve saldırı emrini asıl kim ve kimler verdi? Miting alanına neden arama ve tarama yapılmadı? Bu silahlı şahıs buraya kadar nasıl sokuldu?
Burada çok dikkat edilecek ve ders alınacak hususlar var. Suikast ülkenin demokratik ve siyasi hayatını hedef almıştır. Sosyal demokrat partide oylarını yüzde 23'e taşıyan bir lider ve henüz daha genç. Slovakya Varşova Paktı'nda Sovyetler'den ayrılmasına rağmen Rusya ya yakın duran bir ülke.
'AMERİKA VE AVRUPA BİRLİĞİNİN BASKISI İLE YARDIM OLDU'
Slovakya insanının Ukrayna dan daha büyük sorunlarının olduğunu düşünen bir başbakan Fico ve görevdeyken Bratislava'ya olan yardımlarını kesmiştir. Kesmesinin nedenini ise şu şekilde açıklamıştır:
'4 milyon Euro yardım Amerika ve Avrupa Birliğinin baskısıyla oldu. Halbuki bunu gönderdiğimiz takdirde Ukrayna'daki hırsızlar çalacak ve orada hiçbir şey değişmeyecek biz ise olduğumuz yerde kalacağız. Ne olursa olsun barışçıl çözümü ateşkesi tercih etmeye devam edeceğiz.'
'SLOVAK BAŞBAKANIN SÖYLEMLERİ BİRİLERİNİ RAHATSIZ ETMİŞ OLABİLİR Mİ?
Acaba bu birilerini bir şekilde rahatsız mı etti? O zaman bakıldığında Avrupa birliği içinde Macaristan ile Ukrayna'nın politikasına bir frenleme rolü olduğunu düşünüyorum Bratislava'nın. Bu fren acaba Brüksel'i veya Washington'u u rahatsız etmiş olabilir mi?
Diğer taraftan meclis başkanı Peter Pellegri'ninin bir şekilde seçilmesinde cumhurbaşkanı olarak destek verdiğinden burada da Moskova'ya nüfus alanına güdümle girdiği yolunda bazı Avrupalı siyasetçiler tarafından ciddi eleştiriler var.
BAŞKA CİNAYETLERDE OLACAK MI?
Diğer taraftan ABD başkanı biden 'Korkunç bir cinayet eylemi' diyor, Putin ise 'Korkunç suçun hiçbir gerekçesi olmayacağını ve cesur ve acemi bir şahıs olduğunu ifa ederken burada dikkatimi çeken Almanya Başbakanı Olaf Scholz diyor ki 'Saldırıdan deri şok duyuyorum. Avrupa siyasetinde şiddet son bulmalıdır.' Bu çok önemli bir kripto gibi geliyor bana. Demek ki başka cinayetlerde olacak.
Öte yandan Cumhurbaşkanımız sayın Erdoğan, suikast girişiminin şiddetle kınadığını ve Slovak halkına taziye ve başsağlığı dilediğini söyledi.
'UKRAYNA BARIŞINI AMERİKA VE İNGİLTERE İSTEMEDİ'
Diğer mesele ise bir başbakan barışı istiyor, ama çok ilginç hristiyan aleminin Vatikan liderinin de diyor ki 'Mutlaka barış olmalı, Ukrayna'nın barış masasına oturması bir yenilgi değildir. Bu bakımdan barışı isteyen bir Türkiye var, Türkiye'nin teklifi dikkate alınmalıdır.' Ve Dışişleri bakanı Lavrov da Putin de diyor ki 'İstanbul da Ukrayna barış görüşmelerinde imzaya çok yakındır Amerika ve İngiltere bunu istemedi.'
'ABD ASLA UNUTMASIN Kİ...'
Peki en korkucu nedir? Ukrayna Rusya savaşı tüm şiddetiyle sürüyor. Dün gece itibarı ile atak füzeleri dediğimiz karadan atılan füzelerle kırımdaki Belbek üssü vuruldu ve buradaki s400 bataryaları vuruldu. Halbuki karadan baktığımızda Rus ordusu çok büyük bir üstünlükle saldırıyor ve cepheye yeni askerler sürüyor ama en önemlisi Putin'in söylediği şu 'ABD asla unutmasın ki verdikleri bütün Amerikan silahları ve askeri teçhizatı tarafımızca yok edilecektir.'
'BATI UKRAYNA İÇİN SAVAŞACAKSAN HAZIRIZ'
Ve Putin şuan Çin'de, ve 'En makul barış planı da Çin'dedir' diyen bir Dışişleri Bakanı Lavrov var. Ve Lavrov dün şunu söyledi 'Batı Ukrayna için savaşacaksa biz buna hazırız'
O halde Rusya Ukrayna savaşı sadece karadenizde değil, Doğu Avrupa'nın, Avrupa birliği ve Nato'nun güvenliğini, olumsuz bir şekilde etkiliyor.
Bu suikastten çıkaracağımız ders şu; Türkiye'nin sunduğu sayın cumhurbaşkanının ortaya attığı derhal ateşkestir. Ve ondan müzakereye geçilmesinin bence Avrupa güvenliği için daha önemli ve güvenli olduğunu düşünüyorum. Dilerim Slovak başbakanı hayatını tekrar kazanır ve Slovak halkı başbakanına kavuşur.'
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