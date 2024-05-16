Dünyada suikasta uğrayan liderler! Slovak Başbakan Fico neden hedef oldu?

'GÜVENLİK ZAAFİYETİ VAR MI?'

Nitekim vücudunda öldürücü güç ve karın boşluğuna doğru ateş edildiği bir takım açıklamaları ortaya çıkıyor şahitlerin ifadeleri. Burada sorum şu. İç güvenlik ve istihbarat açısından bir koruma zafiyeti var mıdır? Bu koruma zafiyetinde polis ve korumalar neden başarısız kaldılar? Aracın şoför kapısının açılmadığını ve şoförün başka yöne koştuğunu görüyoruz. Saldırgan 71 yaşında bir aktivist, ve saldırı emrini asıl kim ve kimler verdi? Miting alanına neden arama ve tarama yapılmadı? Bu silahlı şahıs buraya kadar nasıl sokuldu?

Burada çok dikkat edilecek ve ders alınacak hususlar var. Suikast ülkenin demokratik ve siyasi hayatını hedef almıştır. Sosyal demokrat partide oylarını yüzde 23'e taşıyan bir lider ve henüz daha genç. Slovakya Varşova Paktı'nda Sovyetler'den ayrılmasına rağmen Rusya ya yakın duran bir ülke.

'AMERİKA VE AVRUPA BİRLİĞİNİN BASKISI İLE YARDIM OLDU'

Slovakya insanının Ukrayna dan daha büyük sorunlarının olduğunu düşünen bir başbakan Fico ve görevdeyken Bratislava'ya olan yardımlarını kesmiştir. Kesmesinin nedenini ise şu şekilde açıklamıştır:

'4 milyon Euro yardım Amerika ve Avrupa Birliğinin baskısıyla oldu. Halbuki bunu gönderdiğimiz takdirde Ukrayna'daki hırsızlar çalacak ve orada hiçbir şey değişmeyecek biz ise olduğumuz yerde kalacağız. Ne olursa olsun barışçıl çözümü ateşkesi tercih etmeye devam edeceğiz.'