İsrail lobisine boyun eğmedi! ABD’de Filistin destekçisi öğrencilerinin taleplerini onaylamıştı: O rektöre üniversiteden uzaklaştırma

Eyalete bağlı 23 üniversite kampüsünün bağlı olduğu CSU yönetiminin "konuyu aktif olarak incelediğini" ifade eden Garcia, "Bu itaatsizlik ve bunun sistem üzerinde yarattığı sonuçlar nedeniyle şimdilik Başkan Lee idari izne çıkarıldı." diye konuştu.