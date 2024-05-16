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İsrail güçleri Batı Şeria'nın birçok kent ve beldesine baskın düzenledi

Mehmet Zeyrek ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.05.2024
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İsrail güçleri Batı Şeria’nın birçok kent ve beldesine baskın düzenledi

Son dakika haberine göre İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'da birçok şehir ve beldeye baskın düzenlediği bildirildi.

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