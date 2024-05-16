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İsrail ordusu Batı Şeria'da 3 Filistinliyi öldürdü

Aslı Bilger Kutludağ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.05.2024
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İsrail ordusu Batı Şeria’da 3 Filistinliyi öldürdü

Son dakika haberine göre İsrail güçleri bu gece işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim kentinin farklı yerlerine düzenlediği baskınları sırasında 3 Filistinliyi öldürdü, bir kişiyi yaraladı, bir kişiyi de gözaltına aldı.

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