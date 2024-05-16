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Filistinli gruplar, Gazze'de İsrail ordusuna ait 12 aracı hedef aldı

Mehmet Karataş ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.05.2024
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Filistinli gruplar, Gazze’de İsrail ordusuna ait 12 aracı hedef aldı

Son dakika haberine göre Gazze Şeridi'ndeki Filistinli grupların, dün İsrail ordusuna ait 12 aracı vurduğu bildirildi.

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