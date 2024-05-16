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5 İsrail askerinin "dost ateşiyle" öldü!

Giriş Tarihi: 16.05.2024
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5 İsrail askerinin dost ateşiyle öldü!

İsrail ordusunun 8 aydır saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde 5 İsrail askerinin "dost ateşiyle" öldüğü, 7'sinin de yaralandığı bildirildi.

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