Alman politikacı Martin Neumaier’den ülkeyi karıştıran hareket! Klozet ve tuvalet fırçasını yaladı yüzüne dışkı sürdü

Alman politikacı ve Hür Demokratik Parti'nin adayı Martin Neumaier, umumi tuvalette yüzüne dışkı sürüp Hitler bıyığı yaptığı görüntülerle gündeme bomba gibi düştü.

ALMAN SİYASETÇİ UMUMİ TUVALETİ YALADI

Sosyal medyada viral olan videoda Alman siyasetçi Martin Neumaier'in umumi tuvaleti yaladığı görüldü. Neumaier'in daha sonra sildiği belirtilen videolarda umumi tuvaletteki klozeti, lavaboları ve tuvalet fırçasını yaladığı iddia edildi.