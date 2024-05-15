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Endonezya'da heyelan ve sel nedeniyle ölenlerin sayısı 58'e çıktı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 15.05.2024
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Endonezya’da heyelan ve sel nedeniyle ölenlerin sayısı 58’e çıktı

Endonezya'nın Batı Sumatra eyaletindeki Marapi Yanardağı'nın patlaması sonucu biriken kaya, kül ve toprak yığınının muson yağmurları nedeniyle kayması ve oluşan sellerden dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı 58'e yükseldi.

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