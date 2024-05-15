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Fas'ta Gazze'ye destek gösterisi düzenlendi

Filiz Uçan Savaş ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.05.2024
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Fas’ta Gazze’ye destek gösterisi düzenlendi

Fas'ın başkenti Rabat'ta İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları protesto edildi. Gösteri sırasında onlarca Faslı, İsrail'in Refah kentine düzenlemeyi planladığı kara harekatının önlenmesi ve Gazze Şeridi'ndeki sınır kapılarının açılması çağrısında bulundu.

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