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ABD ve Çin, yapay zeka güvenliği ve risklerini ele aldı

Pınar Özenç ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.05.2024
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ABD ve Çin, yapay zeka güvenliği ve risklerini ele aldı

ABD ve Çinli yetkililer yapay zeka teknolojilerinin güvenliği ve riskleri ele almak üzere başlattığı diyalog mekanizmasının ilk toplantısını düzenledi.

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