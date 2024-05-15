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Güney Afrika'da işsizlik oranı yüzde 33'e yaklaştı

Mehmet Karataş ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.05.2024
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Güney Afrika’da işsizlik oranı yüzde 33’e yaklaştı

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde işsizlik oranının 2024 yılının ilk çeyreği itibarıyla yüzde 33'e yaklaştığı bildirildi. 60 milyon nüfuslu Güney Afrika'da, istihdam edilenlerin sayısı 16,7'i geçerken, işsizlerin sayısı 8 milyona yaklaştı.

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