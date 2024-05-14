İşgalci yahudilerden alçak provokasyon! Mescid-i Aksa’da İsrail bayrağı açtılar

PROVOKASYONLAR BÖLGEDEKİ TANSİYONU YÜKSELTİYOR

Fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskınlar ve gerçekleştirdiği provokasyonlar bölgede gerginliğin tırmanmasına neden oluyor. İsrail'de 14 Mayıs akşamına kadar ulusal bağımsızlık bayramı dolayısıyla faaliyetler gerçekleştirilecek.