İşgalci yahudilerden alçak provokasyon! Mescid-i Aksa'da İsrail bayrağı açtılar
Siyonistlerin işgali altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya fanatik Yahudiler tarafından İsrail polisi korumasında baskın düzenlendi. İşgalciler burada İsrail bayrağı açarak provokasyon yaptı.
İsrail'in Filistin'deki zulmü devam ederken fanatik yahudi işgalciler de Mescid-i Aksa'daki alçak baskınlarını sürdürüyor. İsrail polisi sabah saatlerinden itibaren, fanatik Yahudi işgalcilerin ulusal bağımsızlık günü bahanesiyle Mescid-i Aksa'ya baskını için Eski Şehir bölgesine giden yolları demir bariyerlerle kapattı. Polis, Eski Şehir sakini olmayan Filistinlilerin buraya girişini engelledi.
KAPILAR MÜSLÜMANLARA KAPATILDI
Aynı zamanda, İsrail polisi, sabah saatlerinde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek avluda konuşlandı ve bu sırada Aksa'nın kapılarını Müslümanların girişine kapattı.
İsrail polisi korumasındaki fanatik Yahudi yerleşimciler, gruplar halinde Mescid-i Aksa'nın El-Meğaribe (Fas) Kapısı'ndan Harem-i Şerif'e girerek baskın düzenledi.
FANATİK İŞGALCİLER İSRAİL BAYRAĞI AÇTI
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bir fanatik Yahudi işgalcilerin Mescid-i Aksa'da İsrail bayrağı açtığı görüldü. İki fanatik Yahudi yerleşimcinin de sırtında İsrail bayrağıyla Aksa'nın avlusunda dolaşması dikkati çekti.
Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinde 423 fanatik Yahudi işgalci İsrail'in ulusal bağımsızlık bayramı bahanesiyle Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Aksa'da İsrail bayrağı açan Yahudi işgalciler, İsrail polisinin sadece sözlü uyarısıyla karşılaştı.
PROVOKASYONLAR BÖLGEDEKİ TANSİYONU YÜKSELTİYOR
Fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskınlar ve gerçekleştirdiği provokasyonlar bölgede gerginliğin tırmanmasına neden oluyor. İsrail'de 14 Mayıs akşamına kadar ulusal bağımsızlık bayramı dolayısıyla faaliyetler gerçekleştirilecek.
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