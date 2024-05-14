Putin ve Şi Cinping arasında kritik zirve! Seçilir seçilmez ilk temas Çin’le

Müzakereler sonucunda devlet başkanlarının ortak açıklama yapması ve bazı ikili belgelerin imzalanması planlanıyor.

Putin ve Şi, iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulması, Rusya ve Çin Kültür yıllarının açılışının 75. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen gala gecesine katılacak.

Rus lider Putin'in, Çin Başbakanı Li Çiang ile de ticari, ekonomik ve insani alanlarda ikili işbirliği konularını görüşmek üzere bir araya gelmesi bekleniyor.

Heylongciang eyaletinin idari merkezi Harbin şehrini de ziyaret edecek Putin, burada 8. Rusya-Çin EXPO'sunun ve 4. Rusya-Çin Bölgelerarası İşbirliği Forumu'nun açılış törenine katılacak.

Ayrıca Putin, Harbin Politeknik Üniversitesi öğrencileri ve öğretmenleriyle bir araya gelecek.