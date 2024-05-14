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Güney Afrika'da bina çöktü! Ölü sayısı 32'ye yükseldi

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.05.2024
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Güney Afrika’da bina çöktü! Ölü sayısı 32’ye yükseldi

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin George şehrinde 6 Mayıs'ta inşa halindeki çok katlı binanın çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 32'ye yükseldiği duyuruldu.

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