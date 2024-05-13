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Irak’ta karakola DEAŞ saldırısı! Çok sayıda ölü ve yaralılar var

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.05.2024 Güncelleme Tarihi: 13.05.2024
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Irak’ta karakola DEAŞ saldırısı! Çok sayıda ölü ve yaralılar var

Irak’ın doğusunda terör örgütü DEAŞ’ın karakola düzenlediği saldırıda 5 asker hayatını kaybetti, 5 asker de yaralandı.

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