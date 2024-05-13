Cenevre Üniversitesi’ndeki Filistin’e destek eylemi! Eylem 7’nci günde de devam etti

EYLEMLER İSVİÇRE GENELİNE YAYILDI

2 Mayıs'ta Lozan Üniversitesi'nde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek ve ABD ile Avrupa'da çeşitli üniversitelerde Filistin için yapılan protestolara destek olmak amacıyla başlayan eylemler, ülke geneline yayılmaya devam ediyor.

Lozan ve Cenevre üniversitelerinin yanı sıra bugün Basel, Bern, Fribourg ve Neuchatel üniversitelerinde de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek üzere protestolar başladı.

Eylemciler, üniversite yönetimlerinden İsrail kurumlarıyla ilişkini bitirmesini ve Gazze'de yaşanan soykırımı açıkça kınamasını talep ediyor. Öğrenciler, taleplerinin karşılanmaması halinde eylemlerini sürdürmeyi planlıyor.