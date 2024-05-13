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Katil İsrail'in finansörü ABD'den skandal Gazze açıklaması: 'Soykırım olduğuna inanmıyoruz”

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 13.05.2024 Güncelleme Tarihi: 13.05.2024
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Katil İsrail’in finansörü ABD’den skandal Gazze açıklaması: ’Soykırım olduğuna inanmıyoruz”

Katil İsrail, 7 Ekim'den bu yana ABD'nin desteği arkasında aylardır Gazze'de binlerce mazlumu katletmeye devam ediyor. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin İsrail'in Gazze'deki Filistinlileri öldürmesini bir soykırım olarak görmediğini belirterek, "Gazze'de yaşananların bir soykırım olduğuna inanmıyoruz” dedi.

Katil İsrail ABD'nin desteği arkasında aylardır Gazze'de binlerce mazlumu katletmeye devam ediyor.

Yaşanan katliamları örtbas etmeye çalışan ABD'den skandal bir açıklama geldi.



ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin İsrail'in Gazze'deki Filistinlileri öldürmesini bir soykırım olarak görmediğini belirtti.

Jake Sullivan, düzenlediği basın toplantısında İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırılarına dair açıklamalarda bulundu.



Sullivan, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin İsrail'in Gazze'deki Filistinlileri öldürmesini bir soykırım olarak görmediğini belirterek, "Gazze'de yaşananların bir soykırım olduğuna inanmıyoruz. Bu önermeyi kesin bir dille reddediyoruz" dedi.



Savaşın ortasında kalan Filistinlilerin "cehennemde" olduğunu belirten Sullivan, İsrail'in Refah'a büyük bir askeri operasyon yapmasının hata olacağını aktardı.





Sullivan, ABD'nin ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması için çalışmaya devam ettiğini belirterek, böyle bir anlaşmanın ne zaman yapılacağını ya da yapılıp yapılmayacağını tahmin edemediğini söyledi.

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