Katil İsrail’in finansörü ABD’den skandal Gazze açıklaması: ’Soykırım olduğuna inanmıyoruz”









Sullivan, ABD'nin ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması için çalışmaya devam ettiğini belirterek, böyle bir anlaşmanın ne zaman yapılacağını ya da yapılıp yapılmayacağını tahmin edemediğini söyledi.

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