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İsrail güçleri, Batı Şeria'nın Azun kasabasında çok sayıda kişiyi gözaltına aldı, iki evi yıktı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 13.05.2024
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İsrail güçleri, Batı Şeria’nın Azun kasabasında çok sayıda kişiyi gözaltına aldı, iki evi yıktı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'daki Azun kasabasını sıkı kuşatma altına alarak Filistinlilere ait evlere baskın düzenledi, kasabada çok sayıda kişiyi gözaltına aldı ve iki evi yıktı.

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