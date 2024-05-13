Brezilya’daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 144’e yükseldi

Yaralı sayısının 800'e yükseldiği ve selden etkilenen kişi sayısının ise 2 milyon 100 bini geçtiği kaydedilen açıklamada, yerinden edilenlerin sayısının da 620 bini aştığı ifade edildi.

Açıklamada, 81 bin kişinin kilise, okul ve spor salonlarında misafir edildiği ve arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.